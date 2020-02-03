Февраль 3rd, 2020

Милла Йовович стала мамой в третий раз (фото)

Сегодня 44-летняя Милла Йовович в третий раз стала мамой. Этой радостной новостью поделилась в своем инстаграме дочь актрисы Эва. Пол ребенка Милла раскрыла еще до его рождения — у звезды и ее супруга Пола Андерсона родилась третья дочь, которую они назвали Озиан.

Милла Йовович с мужем Полом Андерсоном и дочерьми

Добро пожаловать в мир, моя новая сестра Озиан. Мы любим тебя!

— написала Эва.

Интересно, что за несколько часов до родов Милла написала в инстаграме о том, что предполагаемая дата родов у нее должна быть 3 февраля и она готова отправиться в больницу в любую минуту.

Забавно, потому что я думала, что третий ребенок будет куском пирога, но я действительно теперь сильно нервничаю, когда знаю, чего ожидать! В любом случае, надеюсь, что следующий пост, который я опубликую, будет фотографией нашей новой маленькой девочки. Пожелайте все мне удачи!

— обратилась она к поклонникам.

О третьей беременности Йовович стало известно в начале августа — тогда актриса опубликовала в своем инстаграме фото с заметно округлившимся животом, а также объяснила, почему долго скрывала беременность от своих фанатов.

Милла Йовович

Я снова беременна. Когда я узнала об этом 13 недель назад, у меня были смешанные чувства. Из-за возраста и страха снова потерять ребенка я не хотела привязываться к нему раньше времени. Последние месяцы я и моя семья были как на иголках, это было нелегко,

— рассказала Милла, которая несколько лет назад была вынуждена сделать аборт на сроке 4,5 месяца по медицинским показаниям.

Милла Йовович с супругом Полом Андерсоном и дочерьми Эвой и Дашиэл

Кстати, в одном из своих постов в Instagram Йовович признавалась, что материнство помогло ей избавиться от депрессии и низкой самооценки. Именно благодаря детям Милла не только полюбила заниматься спортом, но и начала рано вставать по утрам, хотя раньше считала себя совой.

Напомним, что в 2009 году Милла Йовович вышла замуж за режиссера Пола Андерсона, с которым до этого встречалась семь лет. За два года до свадьбы у Миллы и Пола родилась дочь Эва, а в 2015 году супруги во второй раз стали родителями — на свет появилась их дочь Дашиэл.

Милла Йовович со старшей дочерью Эвой

Милла Йовович с младшей дочерью Дашиэл