 
 
Февраль 3rd, 2020

Мел Гибсон снимется в странном кино

Мел Гибсон и Уолтон Гоггинс сыграют в фильме про покушение на Санта-Клауса

В актерском составе черной комедии под названием «Толстяк», в которой речь пойдет о попытке убийства Санта-Клауса, произошло пополнение. Как сообщает издание Deadline, к нему присоединился Уолтон Гоггинс. В центре сюжета окажется трудный 12-летний подросток, который нанимает киллера, чтобы убить новогоднего волшебника после того, как обнаруживает кусок угля в своем носке для подарков.

Роль неортодоксального Санты, который борется с упадком своего бизнеса, исполнит Мел Гибсон, а Гоггинс сыграет Скиннимана, эксцентричного киллера, который работает в магазине игрушек. Проект был впервые анонсирован еще во время кинорынка в рамках Каннского кинофестиваля, но только теперь производство сдвинулось с мертвой точки.

Производственный график пока не уточняется. Поиск потенциальных покупателей картины будет продолжен во время Берлинского кинофестиваля.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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