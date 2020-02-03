Любители гольфа прикормили гигантского крокодила

Любители гольфа в одном из городов Австралии рядом с полем прикормили огромного крокодила, который теперь там поселился.

Спортсмены играли в гольф, когда из кустов на поле вышел огромный крокодил. По прикидкам людей, крокодил был более 6 метров в длину – настоящий гигант животного мира.

Гольфисты побросали клюшки и ретировались, но сотрудники поля узнали Чабса – крокодил живет по соседству с полем и даже получил имя.

Крокодила подкармливают и он довольно мирно себя ведет, разве что иногда выходит прогуляться по полю. Охотников и конкурентов крокодилу на местности нет, поэтому Чабс вырос до рекордных размеров – его длина приближается к 6 метрам, а вес составляет сотни килограмм.

Работники поля быстро успокоили гольфистов и просто попросили их немного подождать, пока крокодил не покинет поле.

Так и произошло. Крокодил неспеша прошелся по лужайке и скрылся в кустах на противоположной стороне. В природе аллигаторы редко достигают даже 4х метров – но в условиях гольф-поля крокодил чувствует себя не в пример лучше собратьев и растет как на дрожжах.

Фото: dailymail