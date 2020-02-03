Февраль 3rd, 2020

Линда Хэмилтон больше не вернется к роли Сары Коннор

Актриса пообщалась с изданием The Hollywood Reporter и призналась, что больше не хочет участвовать в проектах серии «Терминатор».

Напомним, в прошлом году на экраны вышел шестой по счету фильм франшизы о восстании машин с подзаголовком «Фатум» («Темные судьбы»). В нем Линда Хэмилтон вновь сыграла Сару Коннор, роль которой исполняла в первой и второй картинах. Лента получила прохладные отзывы и провалилась в прокате, собрав 260 миллионов долларов при бюджете в 185.

По словам актрисы, она не хочет быть заложницей студийного прессинга, потому что когда в проект вложено много денег, прибыль становится главной и, по сути, единственной целью. Хэмилтон говорит, что публика непредсказуема, и вложение всегда сопряжено с большим риском.

Единственное продолжение, в котором Хэмилтон согласится сняться в будущем, — это малобюджетный проект с интересным и логичным сюжетом.

После кассового провала «Фатума» студии Paramount и Skydance вряд ли решатся на очередной сиквел.