Февраль 3rd, 2020

Леди Гага закрутила роман с миллионером

Американская поп певица Леди Гага не упускает возможности наладить личную жизнь. Папарацци сфотографировали ее с новым бойфрендом и только теперь выяснили, кем является таинственный избранник звезды.

Как сообщает таблоид Page Six, 33-летняя Леди Гага начала встречаться с бизнесменом и известным инвестором Майклом Полански. Мужчина учился в Гарварде на факультете прикладной математики и информатики и является прекрасным аналитиком. Именно благодаря образованию он не только продолжил работать по специальности, но и заработал на этом миллионы долларов.

Известно, что Майкл Полански является генеральным директором компании Parker Group, расположенной в Сан-Франциско. Также он возглавляет Институт иммунотерапии рака.

«Майкл — это действительно умный парень, очень серьезный, никогда не упускает возможностей», — рассказали источники таблоида.

По словам инсайдеров, Майкл познакомился с Леди Гагой на благотворительном вечере в Лос-Анджелесе, который прошел в декабре 2019 года. Именно бизнесмен организовал мероприятие и не оставил без внимания звездную гостью. С тех пор пара начала тайно встречаться и уже успела вместе посетить день рождения соучредителя Facebook Шона Паркера.

Сейчас ни Леди Гага, ни Майкл Полански не комментируют слухи о романе. Однако в сети появились первые романтические кадры пары, которые свидетельствуют о том, что звезды таки строят отношения.