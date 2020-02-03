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Кронавирус пришел в Германию

Фото: pxhere

У двоих эвакуированных из китайского города Ухань граждан Германии выявили заражение коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщили в администрации района Гермерсхайм, земля Рейнланд-Пфальц.

Отмечается, что вывезенные из Китая 115 граждан Германии были помещены на карантин по прибытии в ФРГ. «Утром 2 февраля 2020 года местное руководство в Гермерсхайме получило информацию о том, что результаты теста на коронавирус у двух человек дали положительный результат», — говорится в сообщении.

Таким образом общее число инфицированных коронавирусом в стране увеличилось до 10.

Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
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