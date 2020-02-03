Коронавирус убьет мировую экономику до лета — прогноз такого развития событий составили сразу несколько рейтинговых агентств. Причем они считают, что охлаждение экономики уже началось.

Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody’s.

«Пандемия коронавируса оказаться более существенным «черным лебедем», чем глобальный финансовый кризис и последовавшая за ним рецессия 2008-2009 годов», — отмечают аналитики.

«Черным лебедем» в экономике называют труднопрогнозируемое событие с потенциально значительными негативными последствиями.

«В отличие от обвала на американском ипотечном рынке, в начале 2020 года никто не предсказывал появления потенциально опустошительной пандемии», — указывают в агентстве.

Кроме того, в отличие от финансового кризиса, государства ограничены в возможностях устранить или компенсировать потери от пандемии, подобной испанскому гриппу в 1918 году, подчеркивают аналитики.

Распространение вируса уже привело к резкому снижению индекса мировых цен на промышленные металлы. Цены на не медь рухнули на 12,6% — рекордно с 2015 года, никель подешевел на 9%, олово — на 7%, алюминий — на 6%.

Эти рынки имеют четкую корреляцию с мировым экономическим ростом, отмечает Moody’s. Равно как и индекс Baltic Dry, отражающий стоимость фрахтовых перевозок и, следовательно, спрос на промышленный грузооборот. С начала года он упал вдвое, а относительно сентября-2019 обвалился в 5 раз .

Цены на нефть упали 12% за январь, что стало худшим началом года для рынка с 1991 года