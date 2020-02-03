Февраль 3rd, 2020

Киану Ривз будет раздавать Оскары

Церемония вручения премии «Оскар» пройдет в ночь 9 февраля.

Американская киноакадемия обнародовала имена еще нескольких актеров, которые в этом году будут вручать статуэтки «Оскар» во время церемонии 9 февраля. Третья часть списка презентеров опубликована на сайте киноакадемии.

В частности, награждать победителей престижной кинопремии будут актеры:

Киану Ривз

Пенелопа Крус

Шайя ЛаБаф

Джеймс Корден

Сигурни Уивер

Дайан Китон

Стив Мартин

Майа Рудольф

Бени Фельдштейн

Джордж Маккэй

Зак Готтзаген

Ранее в список презентеров также вошли Тимоти Шаламе, Уилл Феррелл, Галь Гадот, Марк Руффало и др.

Также стало известно, что обладатели прошлогодних «Оскаров» — Махершала Али, Оливия Колман, Реджина Кинг и Рами Малек будут объявлять лауреатов в актерских номинациях на «Оскаре-2020″.

Напомним, в этом году церемония вручения премии «Оскар», где объявят победителей, пройдет 9 февраля и снова останется без ведущего. Уже названы все номинанты премии «Оскар-2020″.

Певица Билли Айлиш, которая на днях установила несколько рекордов премии «Грэмми», выступит на церемонии вручения «Оскар-2020″.