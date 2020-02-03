Февраль 3rd, 2020

Известному мастеру кунг-фу попытались просверлить голову перфоратором (видео)

Известному мастеру кунг-фу попытались просверлить голову перфоратором, но результат поразил зрителей. Молодого шаолиньского монаха Жао Руи из Китая можно с полным правом назвать твердолобым. На появившемся в сети впечатляющем видео он приставляет к своей голове сверло работающей дрели, которая не оставляет даже царапины на коже.











Кроме этого, 24-летний мастер кун-фу может пробить стальной брусок согнуть толстый стальной прут, прижимая его к стене собственным горлом, а также лежать на острых металлических копьях в то время как об его спину разбивают кирпичи.



Недавний показ навыков Жао продемонстрировал, как монах натренировал своё тело за несколько лет совершенствования в боевых искусствах.







Будущий твердолобый монах увлёкся боевыми искусствами ещё совсем ребёнком и сбежал из дома в шаолиньский монастырь в 16 лет. Два года он обучался там, а затем продолжил оттачивать мастерство у известных мастеров кун-фу. Теперь он и сам большой мастер.







Благодаря своим сверхчеловеческим способностям Жао стал знаменитостью в своём родном городе на юго-западе Китая.



Хотя Жао и кажется неуязвимым, сам он признаёт, что во время тренировок нередко получал травмы.



Однажды, практикуясь, он действительно продырявил свой череп, содрав большой кусок кожи. «Было больно, но этот опыт не прошёл для меня даром. Теперь я могу выполнять эту задачу без проблем», рассказал он. Сейчас он может приставить работающую дрель к своей голове и удерживать её 10 секунд подряд – и не получить ни малейшей царапины.







Жао Руи не единственный человек, проделывающий подобные чудеса. В 2010 году шаолиньский монах Ху Цюн по прозвищу «Железный человек», прославился на весь мир, проделав тот же трюк.