Февраль 3rd, 2020

Известная модель растратила деньги мужа и подала на развод через неделю после свадьбы

Японская модель оставила своего жениха ни с чем, потратив за три месяца знакомства 100 млн иен.



Японская модель Като Сари рассказала, что наконец-то расторгла брак с опостылевшим и, главное, бедным супругом. Не можешь содержать жену — проваливай! Като Сари со своим будущим мужем познакомились в 2019 году. Три месяца головокружительного романа девушка ни в чем не знала отказа — за это время она потратила целое состояние, покупая дизайнерскую одежду, дорогие авто и прочие атрибуты роскоши. Красивая жизнь, казалось, будет длится вечно. Бойфренд девушки сделал ей предложение, подарив обручальное кольцо стоимостью 3 млн иен (≈ 1,7 млн руб.). Однако через неделю после свадьбы модель решила бросить новоиспеченного мужа. По её словам, 36-летний супруг, работавший в сфере недвижимости, попросил перестать бездумно тратить деньги. Он заявил, что в его компании сейчас финансовые трудности, а счет, на котором прежде было достаточно средств, поредел стараниями модели настолько, что теперь им придется экономить. Эти слова так разозлили Като, что она подала на развод. Бракоразводный процесс длился несколько месяцев и закончился 10 января. Между тем, девушка нисколько не считает себя виноватой. Она утверждает, что всегда жила на широкую ногу и не скрывала, что мужчины без средств ее не интересуют. Беден — отвали! Более того, мошенником в этой ситуации девушка считает своего мужа: зачем тот согласился на ней жениться, зная, что не сможет её содержать? Като также обидело, что будучи женихом он позволял ей тратить деньги до свадьбы, а сразу после этого события — перестал. В любом случае, узы брака позади, и теперь модель готова к новым отношениям, о чем напомнила своим подписчикам в Инстаграм — в конце концов, среди них ведь может оказаться и тот, у кого кошелек безразмерный? Правда, пока никто не изъявил желания стать очередным «оленем года», но Като надеется, что у нее все еще впереди.