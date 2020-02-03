Февраль 3rd, 2020 Из московских аптек исчезают медицинские маски — китайцы вывезли 2 тонны Ажиотажный спрос на медицинские маски в связи со вспышкой китайского коронавируса привел к их нехватке у ряда российских продавцов, пишет Финанз ру.







В крупнейшей на РФ онлайн-аптеке apteka.ru на 21.46 пятницы, 31 января, в наличие не было ни одного из более чем 20 товаров категории «маски медицинские».



В интернет-магазине Ozon.ru из 88 видов масок в продаже осталось только восемь.



Как отмечает «Интерфакс», в московских аптеках маски начали исчезать еще в четверг, 30 января.



К вечеру пятницы, после того, как глава штаба Голикова объявила о выявлении первых двух случаев заболевания на России, ситуация ухудшилась. «Мы на все склады обращались — нет», — сказала провизор в одной из московских сетей.



Россиян опередили китайцы. На фоне дефицита масок у себя в стране туристы из КНР скупили большое количество изделий на РФ, сообщили «Интерфаксу» представители аптечных сетей. «Китайцы раскупили все», — жалуется провизор из Санкт-Петербурга.



Одна только группа из 70 китайских туристов вывезла с РФ 2 тонны масок, халатов и медицинских изделий, пишет «Синьхуа».



«Наша команда из более чем 70 человек взяла с собой свыше 200 коробок с вещами. Особая благодарность туристам из Ханчжоу, которые побыли нашими перевозчиками. Кроме того, стоит особенно поблагодарить «Пекинские авиалинии», поскольку они открыли специальный транзитный канал, позволивший нам перевезти эти вещи с помощью без заботы о перевесе», — цитирует Inosmi Ян Чунью, одного из организаторов группы покупателей.



По его словам, на закупку защиты пожертвовали деньги ряд российских бизнесменов, содействие оказали китайское консульство в Москве, «Хайнаньские авиалинии» и руководство одного из московских аэропортов.



За неделю с 22 по 29 января продажи масок выросли в 13 раз, рассказали «Известиям» представители крупных дистрибутеров. Ситуацию усугубляет то, что около 50% изделий поступают на РФ из Китая. Особенный дефицит наблюдается на Дальнем Востоке и в крупных городах остальных колоний Москвы, указывает гендиректор компании «КИТ» (производитель российских масок) Виденин. Коронавирус принес смерть в Шанхай и добрался до Канады

Коронавирус принес смерть в Шанхай и добрался до Канады Количество умерших от коронавируса резко возросло

Количество умерших от коронавируса резко возросло Китайская самоотверженность в борьбе с вирусом

Китайская самоотверженность в борьбе с вирусом В Великобритании зафиксировали два случая заражения коронавирусом



