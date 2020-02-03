Февраль 3rd, 2020

Исследователи из Израиля и США создали «мини-человека-на-чипе» для испытаний лекарств.

Ученые создали девять различных человеческих мини-органов-на-чипе, на которых можно будет испытывать лекарства. Они смогли даже больше: объединить девять органов — включая мозг, сердце и печень — в мини-человека-на-чипе.

Две новых статьи от исследователей из Тель Авива и Гарварда были опубликованы в Nature Biomedical Engineering.

Органы-на-чипе были впервые разработаны в 2010 году в Гарварде. Ученые взяли клетки из разных органов — сердца, мозга, почек и легких — и используя биоинженерию поместили их в пластиковые контейнеры, так называемые «чипы».

В новых исследованиях ученые соединили различные мини-органы вместе и показали, что они реагируют на препараты так же, как органы живых людей реагировали бы на них в ходе клинических испытаний.

Разрабатывая лекарства, исследователи сначала испытывают их на мышах и только потом, в случае успеха, уже на людях. Но в 60-90 процентах случаев препараты, которые оказались эффективными с мышами, с людьми не работают. Это делает процесс разработки лекарств очень длительным и дорогостоящим. Было бы очень хорошо, если бы можно было пропустить стадию с мышами. И это было невозможно до сего момента.

Команда из 57 ученых в течение 7 лет разрабатывала то, что они называют «a functioning comprehensive multi Organ-on-a-Chip (Organ Chip) platform». Они заставили клетки почек в пластиковом контейнере работать как фильтр (как почки работают в человеческом теле), а клетки сердца — сокращаться. И все то же самое для других органов и тканей: печени, мозга, ГЭБ, легких, костого мозга, кожи и кишечника.

Кроме того, они создали так называемого «дознавателя», роботизированное устройство для переноса жидкости, связывающее между собой различные органы-на-чипе, заменяющее кровоток.

Затем ученые протестировали на органах-на-чипе два препарата: от воспаления кишечника и от рака. Исследование показало, что система из органов-на-чипе реагировала на препараты точно так же, как человеческие органы во время клинический испытаний.