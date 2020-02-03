Февраль 3rd, 2020

Иран прервал сотрудничество с Украиной, доказавшей, что режим аятолл знал все сразу про сбитый Боинг

Newsru.co.il передает: Иран прервал сотрудничество с Украиной из-за записи, доказавшей, что режим аятолл знал о причине гибели самолета











Исламская республика Иран сообщила о прекращении сотрудничества с Украиной в расследовании обстоятельств крушения самолета украинской авиакомпании МАУ, сбитого иранскими ПВО 8 января после вылета из Тегерана.

Глава комиссии по расследованию происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар объяснил это утечкой в украинские СМИ предоставленной в рамках сотрудничества записи разговора пилота иранского самолета с диспетчером. Летчик сообщает, что видел попадание в самолет ракеты и последовавший за этим взрыв.

Запись доказывает, что иранские власти изначально знали, что стало причиной крушения, повлекшего за собой гибель 176 человек, подтверждая обвинения в попытке скрыть правду о перехвате. Напомним, что в течение трех дней Иран настаивал: причиной катастрофы стала техническая неисправность.

Подлинность записи подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Не стал оспаривать этот факт и Хасан Резаифар.

Зеленский также сообщил, что отверг предложение иранской стороны выплатить по 80.000 долларов семьям погибших в сбитом самолете граждан Украины. Он счел эту сумму недостаточной для людей, многие из которых потеряли кормильца. Президент заявил, что ценность человеческой жизни нельзя измерить деньгами, но добавил, что будет добиваться более высокой компенсации.