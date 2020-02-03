Фондовый рынок Китая свалился в бездну

Первые фондовые торги в Китае после каникул по случаю лунного Нового года прошли в режиме обвального падения котировок.
На фоне стремительно роста числа заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, индекс Shanghai Composite рухнул на 8,73% и за один день растерял весь рост, накопленный за предыдущие 11 месяцев. В моменте значение индекса падало до отметки 2716,7 пункта — минимальной с февраля прошлого года.
Высокотехнологичный Shenzhen Сomponent, китайский аналог американского Nasdaq, обвалился на 9,13%. Юань на офшорном рынке подешевел на 1,2% и обновил 2-месячный минимум — 7,02 юаней за доллар.
Чтобы погасить панику, Народный банк КНР залил в банковскую систему 1,2 триллиона юаней дополнительной ликвидности в виде обратного репо, а также снизил ставки по этим операциям на 0,1 процентного пункта — до 2,4% на 7 дней и 2,55% на две недели.
Днем ранее центробанк обратился к крупнейшим брокерам с требованием запретить «короткие продажи» акций, позволяющие играть на снижении рынка и извлекать из него прибыль, рассказали Reuters осведомленные источники. И тем не менее обвал рынка стал рекордным с 2015 года, а капитал устремился в государственные облигации: доходность 10-летних облигаций упала до 3% годовых впервые с 2016 года.
Жесткие меры, принятые властями КНР, чтобы помешать распространению вируса, поставили в ступор вторую по величине экономику мира: по подсчетам Bloomberg, до 10 февраля продлены каникулы в китайских провинциях, обеспечивающих 90% производства меди, 60% производства стали, 65% нефтепереработки и 40% добычи угля.
Спрос на нефть в КНР рухнул на 20%. Это самый серьезный шок для рынка с финансового кризиса 2008-09 гг и самое резкое падение с террористических атак 11 сентября 2001 года. Распространение коронавируса «начало оказывать большое воздействие» на экономику Японии, заявил в понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
По прогнозу Nomura, распространение пневмонии может отрезать от японского ВВП 0,45% в 2020 году (почти 23 млрд долларов). О возможном негативном влиянии коронавируса на экономику Южной Кореи заявил вице-премьер страны Хон Нам Ги. По его словам, «на данном этапе влияние проблемы с вирусом на экономику ограничено», однако существует «большая вероятность, что произойдет замедление роста экономики Китая», а это неизбежно скажется и на всей мировой экономике.
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