Фондовый рынок Китая свалился в бездну

Первые фондовые торги в Китае после каникул по случаю лунного Нового года прошли в режиме обвального падения котировок.

На фоне стремительно роста числа заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, индекс Shanghai Composite рухнул на 8,73% и за один день растерял весь рост, накопленный за предыдущие 11 месяцев. В моменте значение индекса падало до отметки 2716,7 пункта — минимальной с февраля прошлого года.

Высокотехнологичный Shenzhen Сomponent, китайский аналог американского Nasdaq, обвалился на 9,13%. Юань на офшорном рынке подешевел на 1,2% и обновил 2-месячный минимум — 7,02 юаней за доллар.

Чтобы погасить панику, Народный банк КНР залил в банковскую систему 1,2 триллиона юаней дополнительной ликвидности в виде обратного репо, а также снизил ставки по этим операциям на 0,1 процентного пункта — до 2,4% на 7 дней и 2,55% на две недели.

Инъекция ликвидности от китайского ЦБ стала крупнейшей разовой операцией более чем за 16 лет, но пока растет число заболевших коронавирусом, существенного эффекта от монетарных мер не будет, говорит исполнительный директор Kingston Securities Дики Вонг. «Они могут еще раз снизить процентные ставки, но, честно говоря, вряд ли это сильно поможет», — констатирует он.

Днем ранее центробанк обратился к крупнейшим брокерам с требованием запретить «короткие продажи» акций, позволяющие играть на снижении рынка и извлекать из него прибыль, рассказали Reuters осведомленные источники. И тем не менее обвал рынка стал рекордным с 2015 года, а капитал устремился в государственные облигации: доходность 10-летних облигаций упала до 3% годовых впервые с 2016 года.

Число жителей Китая, заболевших пневмонией, возросло до 17 205 человек, 361 больной скончался, сообщил в понедельник Госкомитет по делам здравоохранения КНР. За минувшие сутки выявлено 2 829 новых случаев заболевания и 57 смертельных исходов. В общей сложности 189 583 человека имели тесный контакт с зараженными, из них 152 700 человек находятся под медицинским наблюдением.

Жесткие меры, принятые властями КНР, чтобы помешать распространению вируса, поставили в ступор вторую по величине экономику мира: по подсчетам Bloomberg, до 10 февраля продлены каникулы в китайских провинциях, обеспечивающих 90% производства меди, 60% производства стали, 65% нефтепереработки и 40% добычи угля.

Спрос на нефть в КНР рухнул на 20%. Это самый серьезный шок для рынка с финансового кризиса 2008-09 гг и самое резкое падение с террористических атак 11 сентября 2001 года. Распространение коронавируса «начало оказывать большое воздействие» на экономику Японии, заявил в понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

По прогнозу Nomura, распространение пневмонии может отрезать от японского ВВП 0,45% в 2020 году (почти 23 млрд долларов). О возможном негативном влиянии коронавируса на экономику Южной Кореи заявил вице-премьер страны Хон Нам Ги. По его словам, «на данном этапе влияние проблемы с вирусом на экономику ограничено», однако существует «большая вероятность, что произойдет замедление роста экономики Китая», а это неизбежно скажется и на всей мировой экономике.