Февраль 3rd, 2020

Европейский центральный банк разъяснил, какие купюры евро будут изыматься после Brexit

Европейский центральный банк разъяснил, какие купюры евро будут изыматься после Brexit. Представители банка на пресс-конференции в понедельник официально заявили, что немедленного изъятия купюр в 50 и 100 евро не будет. Однако постепенно купюры, на которых изображена Британия в границах ЕС будут изыматься по мере их старения и заменяться на новые, где ЕС будет изображаться без Британии, которая на днях покинул Евросоюз. Как пишет Bloomberg, сам процесс замены купюр может затянуться на годы. При этом купюры старого образца также будут приниматься всеми отделениями банков по всему миру. Об этом не стоит переживать.

Центробанк ЕС выделит около 50 миллионов евро для постепенно замены купюр с картой старого образца и сделает это наиболее комфортным образом. Если же через много лет после замены у кого-то из граждан ЕС сохранятся купюры с картой Британии, их можно будет заменить в любом отделении банков Европы в случае необходимости на новые.

Напомним, что ранее источник в центробанке ЕС заявил, что купюры номиналом 50 евро будут полежать замене в кратчайшие сроки. Представители центральной финансовой структуры Евросоюза опровергли это утверждение.