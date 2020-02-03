Февраль 3rd, 2020

Джейсон Момоа сыграет монстра

Стрим-сервис Netflix готовит экранизацию комиксов Уиндзора МакКея «Маленький Немо: Приключения в стране снов». Одна из главных ролей досталась Джейсону Момоа («Аквамен»).

Фильм срежиссирует Фрэнсис Лоуренс («Константин: Повелитель тьмы», «Голодные игры»). Момоа воплотит Флипа, косматого и клыкастого получеловека, полу-монстра. Флип помогает Немо (в новом фильме будет заменён на девочку Нема) уберечь себя от кошмаров в Стране снов и найти отца.

Изначально комиксы про Немо выходили на страницах американских газет с 1905 по 1927 годы. Широко известен музыкальный мультфильм 1989 года, сделанный совместно Японией и США. Персонаж Флипа был небольшим человечком, тогда как версия Момоа будет радикально изменена.

До конца года с участием актёра выйдет «Дюна» Дени Вильнёва. Сейчас Момоа снимается в триллере «Милая девочка» (Sweet Girl). Дата начала съёмок «Немо» и дата выхода пока не определены.