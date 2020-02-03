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Джессика Симпсон призналась, что давала пьяной интервью на телевидении (видео)


© Twitter / Krauser_ru

Джессика Симпсон (Jessica Simpson) призналась, что во время своего интервью на дневном ток-шоу Эллен ДеДженерес (Ellen Lee DeGeneres) в мае в 2017 году она была пьяна.

Встроенное видео

Эллен тогда спросила ее, написала ли она песню для своего нового альбома, на что Симпсон невнятно ответила, что у нее есть 38, а может быть, 36 или 39. При этом она активно размахивала руками. ДеДженерес явно не могла справиться со своим гостем.

Зрители тогда сразу предположили, что Джессика была пьяна.

 

 

Певица сейчас заявила, что она тогда была не том месте, она не могла найти себя и была очень слабой, а от этого и пила. Сейчас она не может смотреть на те кадры. Примечательно, что в этот раз она давала интервью журналистам трезвая.

Category: Видео, Новости, Шоу-бизнес ﻿
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