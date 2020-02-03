Февраль 3rd, 2020

Дженнифер Энистон хочет сняться в кино с Меган Маркл

Меган Маркл и Дженнифер Энистон стали наиболее обсуждаемыми знаменитостями начала 2020 года. Как известно, 38-летняя жена принца Гарри попала в водоворот событий, связанных с их недавним отречением от королевских обязанностей и переездом в Канаду. А вот Дженнифер Энистон продолжает обрастать «любовными сплетнями» в связи с недавним воссоединением с Брэдом Питтом. Теперь Меган и Дженнифер «сошлись». СМИ стало известно, что звезда сериала «Друзья» очень обрадовалась переезда принца Гарри и Меган Маркл в Канаду. Так как актрисы давно знакомы друг с другом и теперь у них появится больше возможностей общаться. Кроме того, Энистон рассчитывает на сотрудничество с Маркл!

Так, Дженнифер Энистон намерена встретиться с Меган Маркл и принцем Гарри в Канаде. На данный момент Энистон готовится к временному переезду в Канаду, где будет проходить работа над ее будущим фильмом «Тайна убийства». Инсайдеры сообщают, что Энистон является едва ли не «давней фанаткой» Меган. В частности, Джен восхищается ее драматическим талантом. Энистон даже рассчитывает, что когда-нибудь они с Меган смогут встретиться на одной съемочной площадке и поработать вместе.

Также у актрис немало общих звездных друзей Например, Джордж Клуни.

«Джен очень увлекается Меган и ее игрой в сериале» Форс-мажоры «(Suits). Также Энистон открыта для совместной работы с Меган после ее возвращения в мир шоу-бизнеса, — рассказал инсайдер RadarOnline. — У них много общего и много общих друзей , включая Клуни. Так что между Меган и Дженнифер уже завязался дружеский контакт. Они уже созванивались и договаривались о встрече. Вскоре Меган и Гарри поедут в Лос-Анджелес, где собираются устраивать вечеринку для друзей. Там они точно увидятся с Энистон », — уточняет источник.

Также известно, что Энистон прилетит в Канаду в июне или июле, чтобы начать съемки нового фильма. 50-летняя актриса рассчитывает чаще видеться с герцогиней Сассекской.

Напомним, ранее в британских СМИ активно стала распространяться информация о том, что королевская семья Великобритании готова к возвращению Меган Маркл и принца Гарри обратно. При этом именитые родственники пообещали Меган и Гарри подыскать для них «уютный уголок» в одном из многочисленных имений монаршей семьи в этой стране. Однако позже герцоги Сассекские ясно дали понять, что на Канаду у них большие планы.