Февраль 3rd, 2020

Дочка Ольги Сумской показала фото с молодым человеком

Украинская актриса Ольга Сумская вскоре во второй раз станет бабушкой. А пока ее старшая дочь Антонина Паперная завораживает сеть нежными будничными снимками. На днях она опубликовала очередную фотографию, на которой появилась со своим мужем.

Как известно, 29-летняя Антонина Паперная — успешная актриса и модель в России. Там девушка познакомилась со своим коллегой Владимиром Яглычем, с которым строит прочные отношения. К алтарю пара не торопится идти и даже после рождения первого ребенка — девочки Евы, которой уже исполнилось 2 года, — Антонина и Владимир не узаконили роман.

Сейчас звездная пара в ожидании пополнения в их семье. И хотя Антонина Паперная не афиширует свою личную жизнь, все же не удержалась от публикации совместного фото с любимым.

Романтическую фотографию актеры сделали в Санкт-Петербурге, в знаменитом Эрмитаже. На черно-белом фото Антонина Паперная в кружевной майке и пиджаке прижалась к Владимиру. И хотя пара не показала эмоций перед камерой, редкое фото пары вызвало немало восторженных отзывов.

Сначала новость о беременности Антонины Паперной восприняли как шутку, ведь девушка записала новогоднее секундное видео, в котором показала округлившийся живот. Однако в одном из интервью Ольга Сумская подтвердила информацию о грядущем пополнении ее семьи. Знаменитая актриса призналась, что не знает пола ребенка, но в ожидании ее появления.

«Да, снова стану бабушкой! И всем этого желаю. Ведь это большое счастье! Пол ребенка мы еще не знаем. Потому что я очень много получаю вопросов. Кто это будет: внук или внучка? Ждем», — сообщила Сумская.