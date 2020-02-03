Февраль 3rd, 2020

Депутат Кнессета пожертвовал почку незнакомцу





В Израиле, как и во многих странах мира, существует движение доноров-альтруистов. Это люди, которые стремятся помогать другим, в том числе и спасая больных от смерти и страданий. Они жертвуют свою почку незнакомцам, даже не зная, кому ее пересадят, чтобы еще один человек вернулся к нормальной полноценной жизни.



Так поступил депутат кнессета Хили Трупер из партии «Кахоль-Лаван». Трансплантация почки была выполнена 2 февраля в больнице «Адасса Эйн-Керем» в Иерусалиме.



Депутат написал в своем аккаунте, что операция прошла успешно и пожертвованная почка благополучно пересажена больному. Еще несколько дней он пробудет в больнице, затем продолжит восстановление дома и надеется в скором времени вернуться к своим обычным делам. Хили Трупер занимает 12-е место в списке партии «Кахоль-Лаван», которой руководит Бени Ганц.



В беседе с корреспондентов Ynet депутат подтвердил, что он не знает кому пожертвовал почку. «Я подумал, что если есть возможность спасти чью-то жизнь, то почему бы и нет? На этой неделе я встречусь и познакомлюсь с пациентом, которому была пересажена моя почка. Я еще чувствую боль, но ощущение от того, что я смог кому-то помочь, снимает её лучше любого обезболивающего».



В Израиле, помимо добровольного альтруистического донорства почек, существует также программа «Ади», оформив карту которой, человек выражает желание стать донором органов после смерти. В большинстве случаев родные покойных выполняют их волю, когда к ним обращаются за согласием на пожертвование органов.



Оформить карту донора «Ади» может каждый израильтянин, начиная с 17 лет. Подписаться на нее можно и на русском языке в интернете по адресу: http://adi-card.org

Ответы на любые вопросы о донорстве органов, которые остались неосвещенными в статье, можно получить на странице «Ади» в Фейсбуке