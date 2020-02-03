Февраль 3rd, 2020

Четверо сотрудников ФСБ были убиты в Сирии

В Сирии, в районе Алеппо, четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ России погибли под минометным обстрелом.

Об этом сообщают исследовательские проэкты Baza и Conflict Intelligence Team.

«Четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ России погибли в бою в Сирии в районе Алеппо. По предварительным данным, их автомобиль подорвался на фугасе, после чего раненые бойцы попали в руки боевиков. Их нашли позже — застреленными», — говорится в сообщении проекта Baza.

Уточняется, что все четверо погибших — офицеры из управлений ФСБ «С» (Управление специальных операций) и «К» (ранее — Служба специального назначения). Издание называет имена четырех погибших в Сирии сотрудников ФСБ — это майор Руслан Г., лейтенант Всеволод Т., майор Булат А. и капитан Дмитрий М.

Информацию о том, что сотрудники ФСБ погибли в Сирии, подтвердила группа расследователей Conflict Intelligence Team, которые мониторят социальные сети российских военных. Подробный материал об этом CIT пообещала выпустить на следующей неделе.