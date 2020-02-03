Февраль 3rd, 2020

Бывшего директора Victoria Secret обвиняют в сексуальных домагательствах

Вслед за официальным заявлением о прекращении одного из самых популярных шоу мира Victoria’s Secret Fashion Show вокруг компании назрел еще один громкий скандал. Множество молодых девушек мечтают стать частью масштабного модного показа и пройтись в купальнике по подиуму, но мало кто знает, что «ангелы» Victoria’s Secret подвергались домогательству и запугиванию со стороны ексдиректора по маркетингу бренда женского белья Эда Разек.

Издание The New York Times опубликовало расследование, в котором раскрываются страшные моменты. Оказывается, что уже около 30 бывших и нынешних работниц подтвердили, что в течение многих лет страдали от издевательств и притязаний руководства. Эд Разек работал в модной сфере в течение 36 лет и ушел в отставку в августе 2019 года.

Модель Алисса Миллер заявила, что ексдиректор ненавидит женщин и вспомнила одну из его фраз: «Я носитель власти. Я могу создать тебя или уничтожить». Также манекенщица заявила, что во время кастингов Эд принуждал девушек оставлять личные номера телефонов и всячески пытался прикоснуться к молодым телам. Одна из «ангелов» заверила, что человек несколько раз предлагал ей отправиться в совместное путешествие, обосновывая предложение сексуальным влечением: «Я хочу овладеть тобой в каком-то сексуальном месте».

От притязаний ексдиректора страдала даже знаменитая модель Белла Хадид.

«Меня больше всего беспокоило, насколько прижилась такое поведение. Над ним смеялись и воспринимали его как норму … И любого, кто пытался что-то с этим сделать, не просто игнорировали — его наказывали», — заявила бывшая менеджер бренда Кейси Кровь Тейлор.

Сам Эд отрицает все обвинения и заявил, что его слова вырваны из контекста.