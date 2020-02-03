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Автоэксперты назвали машины, которые труднее всего продать и ремонтировать


Автоэксперты назвали машины, которые труднее всего продать и ремонтировать — список составляет уже несколько лет подряд и в основном в нем доминируют небольшие машины. основные проблемы с ремонтом, по мнению экспертов у малолитражных двигателей с турбинами нового типа. Их ремонт весьма затратный.

Низкий спрос наблюдается на авто нестандартных цветов. Эксперты по безопасности Thatcham Research перечислили машины, от которых труднее всего избавиться в Украине и ЕС. Инженеры говорят, что проблем не возникнет при перепродаже авто марок Toyota и Renault.

В «чёрный список» попали малолитражки с турбиной, поскольку они не привлекают внимание наших граждан. Не стоит приобретать машины малоизвестных компаний, так как перепродать их будет крайне сложно.

Низкая вероятность реализации после эксплуатации авто французских и китайских производителей. На такие машины тяжело найти запасные части при поломке, поэтому водители избегают их.

Также низкий спрос на авто нестандартных цветов. Украинцы предпочитают классические расцветки: белые, серые, черные. Таким образом, на реализацию розовой иномарки уйдет много времени и сил.

Машины с тремя дверями тоже не в чести у наших соотечественников и при перепродаже придется значительно снижать цену.

Избавиться от перечисленных машин очень сложно, а вот марки Toyota и Renault купят без проблем даже через десять лет после выпуска.

Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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