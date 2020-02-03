Февраль 3rd, 2020

47% россиян считают, что Конституцию меняют ради сохранения Путина у власти





«Левада-Центр» сообщает, что согласно опросам 47% россиян считает, что Путин меняет Конституцию под себя.



В интернете скорее всего будет еще больший процент людей, которые уверены в том, что Путин хочет удержаться у власти после 2024 года и по этому замутил поправки в Конституцию. В частности он хочет стать главой Госсовета с полномочиями большими чем у Президента и править дальше.



В этом же опросе от этой же «Левады» 44% респондентов считают, что поправки в основной закон принимаются ради улучшения системы госуправления и в интересах большинства граждан.