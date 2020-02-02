Февраль 2nd, 2020

За пределами Китая начали умирать коронавируса

На Филиппинах умер 44-летний мужчина, заразившийся новым типом коронавируса . Об этом сообщило местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Это первый известный случай смерти от 2019-nCoV за пределами материкового Китая, отмечает Reuters.

По последним данным, в Китае от вируса умерли 304 человека; всего заболели 14 411 человек, выздоровели 330 человек. За истекшие сутки число заразившихся в стране выросло на 2590 человек, число смертельных случаев — на 45.