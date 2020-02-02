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За пределами Китая начали умирать коронавируса

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На Филиппинах умер 44-летний мужчина, заразившийся новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщило местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Это первый известный случай смерти от 2019-nCoV за пределами материкового Китая, отмечает Reuters.

По последним данным, в Китае от вируса умерли 304 человека; всего заболели 14 411 человек, выздоровели 330 человек. За истекшие сутки число заразившихся в стране выросло на 2590 человек, число смертельных случаев — на 45.

Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
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