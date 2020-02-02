 
 
Февраль 2nd, 2020

В США открылась вакансия обнимателя поросят

Фото: Pixabay

Американский приют в штате Южная Каролина открыл вакансию для волонтеров, которые будут помогать поросятам в «социализации». Об этом сообщает The Mirror.

В обязанности работника будут входить обнимания с животными, почесывание, а также кормление печеньем. Владельцы приюта считают, что это поможет поросятам привыкнуть к людям и подготовиться к новым хозяевам.

Сейчас на ферме живет около 100 свиней, а также множество других животных. Владельцы приюта отметили, что если пользователи сети хотят помочь питомцам, но не имеют возможности быть обнимателями для поросят, они могут помочь пожертвованиями или приобрести что-то для животных.

Tags: | Category: Новости, США ﻿
Loading...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>