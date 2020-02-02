В США открылась вакансия обнимателя поросят

Американский приют в штате Южная Каролина открыл вакансию для волонтеров, которые будут помогать поросятам в «социализации». Об этом сообщает The Mirror.

В обязанности работника будут входить обнимания с животными, почесывание, а также кормление печеньем. Владельцы приюта считают, что это поможет поросятам привыкнуть к людям и подготовиться к новым хозяевам.

Сейчас на ферме живет около 100 свиней, а также множество других животных. Владельцы приюта отметили, что если пользователи сети хотят помочь питомцам, но не имеют возможности быть обнимателями для поросят, они могут помочь пожертвованиями или приобрести что-то для животных.