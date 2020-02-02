Февраль 2nd, 2020

В мусульманских странах появились хиджабы с изображением «Маши и Медведя»

Российский мультсериал «Маша и медведь» получил неожиданную популярность в мусульманских странах. Причем до такой степени, что там стали продавать хиджабы для детей.

Причина оказалась простой. Дело в том что Маша, на протяжении всего сериала гуляет в косынке на голове и в длинном платье, что полностью соответствует нормам ислама. Поэтому популярный детский персонаж стал еще ориентиром для внешнего вида ребенка.

Например в этом индонезийском магазине за рупии можно купить как раз такой хиджаб с Машей.

https://www.bajugamisku.com/baju-gamis-anak-masha-kid-a-620