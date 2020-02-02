Февраль 2nd, 2020

В мире насчитали свыше 2,1 тыс. миллиардеров





В современном мире насчитывается 2101 миллиардер, что почти на 38,9% больше, чем пять лет назад, говорится в свежем рейтинге Billionaires insights 2019: The billionaire effect, составленном аналитиками UBS и PwC.



За пять лет их совокупное состояние выросло более чем на треть (34,5%) и достигло $8,5 трлн. Семь из этих богачей – украинские бизнесмены, суммарный капитал которых составляет на сегодняшний день $13,6 млрд. Отдельно указывается, что все наши миллиардеры нажили имущество сами, а не получили его в наследство.



Любопытно сравнить такие показатели, например, с Польшей. Там эксперты также насчитали 7 миллиардеров, но суммарное состояние у них немного меньше – $13,2 млрд. При этом 29% из этих богачей получили свое состояние по наследству.