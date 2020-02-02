Февраль 2nd, 2020

В ЕС срочно изымают все купюры в 50 евро





В ЕС срочно изымают все купюры в 50 евро.



Мало кто знает, но с выходом Британии из ЕС автоматически теряют свою номинальность банкноты в 50 евро, с изображенным на них королевством. Поскольку границы Европейского Союза на них не соответсвуют больше действительности, они подлежат принудительному изъятию, а их владельцы, согласно малоизвестному акту Еврокомисии №1488, принятому с небольшим перевесом голосов уже почти в полночь, юридически, могут быть привлечены к малоприятным штрафам за распространение ложных сведений.