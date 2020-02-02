В Таджикистане в возрасте 127 лет скончалась «самая старая женщина» в мире Фатима Мирзокулова.
В паспорте указано, что она предположительно родилась 13 марта 1893 года, передает The Daily Star.
Умерла `старейшая` женщина в мире: назван ее возраст | Фото: konkret.az
Женщина пережила царскую Россию, Советский Союз и независимость Таджикистана после падения коммунизма. Фатима большую часть жизни трудилась в колхозе, выращивая хлопок. Она любила работу и продолжала собирать хлопок даже на пенсии.
У Мирзокуловой было восемь детей и свыше 200 внуков, правнуков и праправнуков. Долгожительницу похоронили 25 января в городе Дахана на севере Таджикистана.
Уточняется, что Фатима могла быть последней женщиной в мире, которая родилась в 1800-х годах.
Отметим, что на сегодняшний день официально старейшей женщиной в мире считается 117-летняя Канэ Танака из японского города Фукуока, родившаяся 2 января 1903 года.
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