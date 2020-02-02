



В Таджикистане в возрасте 127 лет скончалась «самая старая женщина» в мире Фатима Мирзокулова.



В паспорте указано, что она предположительно родилась 13 марта 1893 года, передает The Daily Star.

Умерла `старейшая` женщина в мире: назван ее возраст | Фото: konkret.az

Женщина пережила царскую Россию, Советский Союз и независимость Таджикистана после падения коммунизма. Фатима большую часть жизни трудилась в колхозе, выращивая хлопок. Она любила работу и продолжала собирать хлопок даже на пенсии.

У Мирзокуловой было восемь детей и свыше 200 внуков, правнуков и праправнуков. Долгожительницу похоронили 25 января в городе Дахана на севере Таджикистана.

«Она всю жизнь работает в колхозе. Когда вышла на пенсию, она оставалась дома и продолжала работать в сельском хозяйстве. Фатима Мирзокулова участвовала в сборе хлопка с начала и до конца сезона», – сказано на официальном сайте администрации Аштского района.

Уточняется, что Фатима могла быть последней женщиной в мире, которая родилась в 1800-х годах.

Отметим, что на сегодняшний день официально старейшей женщиной в мире считается 117-летняя Канэ Танака из японского города Фукуока, родившаяся 2 января 1903 года.