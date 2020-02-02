Февраль 2nd, 2020

Ученые доказали, что Джордж Клуни — самый красивый мужчина в мире

Ученые решили положить конец спорам о том, кого считать самым красивым мужчиной в мире. В своей работе они использовали принцип золотого сечения.



Сотрудники лондонского центра пластической хирургии составили рейтинг десяти самых красивых звезд-мужчин. Они руководствовались золотым сечением — гармонической пропорцией, которую загрузили в программу компьютерного картографирования. Измерения показали, что пропорции лица 56-летнего Джорджа Клуни на 91,86% соответствуют эталону. Доктор Де Сильва, который руководит Центром перспективной косметической и пластической хирургии в Лондоне, заявил: «Джордж Клуни считается самым красивым мужчиной в мире на протяжении десятилетий, и здорово, что этот статус теперь научно доказан. У него прекрасная симметрия лица, и он ближе других к тому, что греки считали идеалом. У Джорджа практически идеальное соотношение размеров носа к губам — 99,6%, и его подбородок и расстояние между глазами тоже почти идеальны». Второе место занял актер Брэдли Купер, у которого пропорции лица на 91,8% соответствуют эталону. Брэд Питт — 90,51%. Гарри Стайлс — 89,63% Дэвид Бекхэм — 88,96%. Уилл Смит — 88,88%. Идрис Эльба — 87,93%. Райан Гослинг — 87,48%. Зейн Малик — 86,5%. Джейми Фокс — 85,46%.