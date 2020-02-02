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Ученые доказали, что Джордж Клуни — самый красивый мужчина в мире

Ученые решили положить конец спорам о том, кого считать самым красивым мужчиной в мире. В своей работе они использовали принцип золотого сечения. Ученые доказали, что Джордж Клуни — самый красивый мужчина в мире

Ученые доказали, что Джордж Клуни — самый красивый мужчина в мире Сотрудники лондонского центра пластической хирургии составили рейтинг десяти самых красивых звезд-мужчин. Они руководствовались золотым сечением — гармонической пропорцией, которую загрузили в программу компьютерного картографирования. Измерения показали, что пропорции лица 56-летнего Джорджа Клуни на 91,86% соответствуют эталону. Доктор Де Сильва, который руководит Центром перспективной косметической и пластической хирургии в Лондоне, заявил: «Джордж Клуни считается самым красивым мужчиной в мире на протяжении десятилетий, и здорово, что этот статус теперь научно доказан. У него прекрасная симметрия лица, и он ближе других к тому, что греки считали идеалом. У Джорджа практически идеальное соотношение размеров носа к губам — 99,6%, и его подбородок и расстояние между глазами тоже почти идеальны». Ученые доказали, что Джордж Клуни — самый красивый мужчина в мире Второе место занял актер Брэдли Купер, у которого пропорции лица на 91,8% соответствуют эталонуУченые доказали, что Джордж Клуни — самый красивый мужчина в мире Брэд Питт — 90,51%. Ученые доказали, что Джордж Клуни — самый красивый мужчина в мире Гарри Стайлс — 89,63% Ученые доказали, что Джордж Клуни — самый красивый мужчина в мире Дэвид Бекхэм — 88,96%. Ученые доказали, что Джордж Клуни — самый красивый мужчина в мире Уилл Смит — 88,88%. Ученые доказали, что Джордж Клуни — самый красивый мужчина в мире Идрис Эльба — 87,93%. Ученые доказали, что Джордж Клуни — самый красивый мужчина в мире Райан Гослинг — 87,48%. Ученые доказали, что Джордж Клуни — самый красивый мужчина в мире Зейн Малик — 86,5%. Ученые доказали, что Джордж Клуни — самый красивый мужчина в мире Джейми Фокс — 85,46%.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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