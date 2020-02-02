Трамп разрешил военным использовать «умные» противопехотные мины

«Президент США Дональд Трамп снял запрет на использование противопехотных мин, веденный его предшественником Бараком Обамой… При этом теперь разрешается использовать только современные противопехотные мины, которые оснащены механизмом самообезвреживания и могут быть деактивированы на расстоянии. Противопехотные мины, не обладающие этими функциями, до сих пор запрещены», — сообщает DW со ссылкой на информацию Пентагона и Белого дома.
Как поясняют в Белом доме, такое решение будет способствовать тому, что американские солдаты не окажутся в невыгодном положении в случае конфликта с противниками США (главным своим врагом американцы считают Россию). При этом подчеркивается, что оно принято в рамках запланированных Трампом мер, направленных на то, чтобы сделать армию более гибкой и дееспособной.
«Президент США Дональд Трамп снял запрет на использование противопехотных мин, веденный его предшественником Бараком Обамой… При этом теперь разрешается использовать только современные противопехотные мины, которые оснащены механизмом самообезвреживания и могут быть деактивированы на расстоянии. Противопехотные мины, не обладающие этими функциями, до сих пор запрещены», — сообщает DW со ссылкой на информацию Пентагона и Белого дома.
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