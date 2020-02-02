США хотели бы ввести миротворцев на Донбасс

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. в интервью «Зеркалу недели. Украина»

Тейлор уверен, чтобы прекратить конфликт в Донецкой и Луганской областях в первую очередь должный уйти российские военные, чтобы украинская власть смогла восстановить на данных оккупированных территориях свой контроль.

«Урегулирование на Донбассе в любом случае должно основываться на том, что российские силы уйдут, а Украина, в конечном итоге, восстановит свой контроль», — заявил дипломат.

Как сообщает Тейлор, одним из элементов этого процесса могло бы быть введение на отдельные территории Донецкой и Луганской областей международных сил.

«Определенный шанс и смысл в этом есть. Это мог бы быть промежуточный шаг между уходом русских из Донбасса и восстановлением полного контроля Украины над ним».

Руководитель дипмиссии уверен, что прежде всего решение о направлении миссии должен утвердить Совет Безопасности ООН.

Тейлор заключил:

«В средине Европы продолжается вооруженный конфликт и странам следует быть готовыми заплатить за то, чтобы его остановить».

Тейлор уверен, что сейчас украинское правительство движется в правильном направлении при чем семимильными шагами.