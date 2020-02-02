Февраль 2nd, 2020

США готовы залить Белорусь нефтью

Соединенные Штаты Америки готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100% по конкурентным ценам. Об этом Госсекретарь США Майкл Помпео заявил сегодня журналистам в Минске после переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы провели длительную беседу по экономическим вопросам. Господин Лукашенко сказал, что у белорусов есть своя страна — суверенная и независимая, и они не могут быть частью какого-либо другого государства. Соединенные Штаты Америки хотят помочь Беларуси быть суверенным государством, — подчеркнул госсекретарь. — Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам. Мы самые крупные производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно, — обратиться к нам».