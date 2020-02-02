Февраль 2nd, 2020 Скандал во Франции: школьнице угрожают смертью из-за оскорбления ислама





Францию сотрясает шумное дело о преследовании юной лицеистки, назвавшей ислам религией ненависти. Перепалка в сети превратилась в скандал общенационального масштаба — в последние дни о нем говорят политики, пишут ведущие публицисты, и он не сходит с первых страниц изданий. Оттеснить его удалось разве что «Брекзиту» и коронавирусу. Неудивительно: эта история вскрыла конфликт между старинным французским свободомыслием и современной политической корректностью, с одной стороны, а с другой — глубоким культурным разрывом между коренными французами и детьми иммигрантов из мусульманских стран.



20 января 16-летняя жительница Лиона Мила Орриоль опубликовала в «Инстаграме» видео, после чего ее начал домогаться некий юноша, по-видимому, с мусульманским именем. Она ответила ему, что не будет с ним встречаться по той причине, что любит девочек, а не мальчиков. На это «ухажер» обозвал ее «грязной лесбиянкой».



Обмен продолжился на высоких тонах и перешел на религию. Мила в долгу не осталась. Она написала: «Я ненавижу религию. Коран — это религия ненависти, ислам — это г…, вот что я думаю. Я не расистка. Невозможно быть расисткой по отношению к религии. Ваш бог, я ему засуну палец в ж…».



С этого момента жизнь девушки изменилась кардинальным образом: она начала получать в интернете десятки писем, в которых ей угрожали смертью и изнасилованием.



Знакомые выложили в публичный доступ ее имя и адрес лицея. Мила перестала ходить в школу. В социальных сетях были открыты два хэштага — #jesuisMila для ее сторонников и #jesuispasMila тех, кто желает ее наказать за «святотатство».



Дальше — больше. Прокуратура в Вьенне возбудила два уголовных дела — одно за угрозы смерти в адрес девушки, а второе против нее самой — за провокацию религиозной ненависти. В стране, где Вольтер почти 300 лет назад открыто призывал «сокрушить негодную», имея в виду католическую церковь?



Наконец, в минувший четверг на фоне всеобщего возмущения прокуратура закрыла второе дело. «Расследование показало, что слова, распространенные девушкой, сколь бы оскорбительным не был их тон, имели целью лишь выражение ее личного отношения к религии без намерения подстрекательства к ненависти и насилию против людей, принадлежащих к сообществу верующих», — сказано в решении прокурора.



Впрочем, мусульманская община считает, что загнанной угрозами под «домашний арест» девушка «получила то, чего добивалась». Глава Французского совета мусульманского культа Абалла Закри осудил угрозы жизни, но добавил, что она сама виновата: «Она этого хотела — пусть страдает. Кто сеет ветер, пожнет бурю».



Министр по гендерному равенству Марлен Скьяппа назвала эти слова Закри «преступными».



Еще большую критику вызвали слова министра юстиции Николь Беллубэ, которая заявила, что «оскорбление религии наносит ущерб свободе совести, и это тяжелое преступление».



На нее тут же набросились политики и журналисты, сравнив это дело с печально известным журналом «Шарли Эбдо», расплатившимся жизнью своих сотрудников за карикатуры на пророка Мухаммеда. «Это правительство предало французскую свободу мысли «Шарли», сдавшись перед исламским террором! — заявил лидер партии Debout la France Николя Дюпон-Эньян. -У нас запрещено оскорблять адептов религий, но можно оскорблять религии, фигуры и символы!».



Министр внутренних дел Кастанер, со свой стороны, заявил, что во Франции никогда не было и никогда не будет такого преступления как святотатство. «Мы не допустим, чтобы во имя псевдо-борьбы с исламофобией в этой стране было запрещено критиковать религию», — цитирует слова министр Le Figaro.



Пока политики и журналисты выясняют, кто прав и виноват, девушка уже 10 дней сидит взаперти дома и не ходит в школу. Ее адвокат Ришар Малка сказал в интервью Le Figaro, что «до сих пор не удалось найти ни одного лицея, который смог бы обеспечить ее безопасность». Похоже, Мила сможет продолжить учебы on-line. Другого выхода у нее пока нет.



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