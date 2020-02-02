Февраль 2nd, 2020

Селена Гомес в истерике устроила разгром Джастину Биберу

Селена Гомес в истерике устроила разгром Джастину Биберу. Известная певица и актриса сделала в своем доме генеральную уборку и просто на улицы выбросила все вещи которые оставались у нее от Джастина Бибера. Причем, как сообщают американские таблоиды, это сопровождалось откровенной истерикой. Вероятно девушка все еще сильно переживает разрыв, считают близкие Селены, и пожэтому у нее фактически раздвоение чувств.

Буквально на днях Гомес решила открыто заявить о том, что теперь ее больше вообще ничего не связывает с Джастином. Дело в том, что Селена выбросила два велосипеда, которые стояли у нее дома и принадлежали молодой парочке. Как думаете, как же Бибер отреагирует на такой жест исполнительницы?

Отметим, что почти все песни с новой пластинки Селена посвятила бывшему возлюбленному, роман с которым не раз называла токсичными и отравляющим ее психику. Гомес отметила, что утратила уверенность в себе, когда была с ним. Судя по текстам песен, Джастин не раз обманывал Селену и проявлял к ней неуважение. Будем верить, что совсем скоро Селена окончательно забудет Джастина и найдет свое счастье.