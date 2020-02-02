Февраль 2nd, 2020

Раввины в немецкой армии. Хорошо забытое старое

Германские солдаты-евреи празднуют Хануку, 1916

«Спустя примерно 100 лет в вооруженных силах (Германии) снова появятся военные раввины», — заявили в Министерстве обороны ФРГ. Соответствующее соглашение было подписано 20 декабря между правительством страны и Центральным советом евреев Германии (ЦСЕГ).

«Набор военных раввинов — признак укрепления доверия еврейской общины к Бундесверу как элементу демократического общества», — отметил в этой связи президент ЦСЕГ Йозеф Шустер.

В настоящее время в армии ФРГ служит около 300 евреев, но еще жива память о временах, когда десятки тысяч немецких граждан иудейского вероисповедания отдавали свой долг на поле боя.

В 1812 году правительство Пруссии ввело обязательный призыв евреев, и иудеи с радостью восприняли этот жест как символ гражданского равноправия. Поэтому уже в Освободительной войне против Наполеона (1813 — 1815 гг.) участвовало 700 евреев-добровольцев (не считая мобилизованных). 125 евреев отличились на той войне, 16 были награждены Железным Крестом, а доброволец (и крупный математик) Мено Бург сделал военную карьеру и был удостоен впоследствии Ордена Красного орла — высшей награды Пруссии.

«Возвращение еврея-добровольца после Освободительной войны», худ. М. Оппенхейм, 1833

В сражениях Франко-прусской войны 1870 — 1871 гг. приняли участие 12 000 немецких евреев, около 500 из них были убиты и ранены, а 373 получили за храбрость Железный Крест.

В начале Первой мировой патриотические настроения среди евреев Германии были столь сильны, что из 100 тысяч солдат и офицеров еврейского происхождения в кайзеровской армии десятую часть составляли добровольцы. Самым юным из них за всю историю войны стал 14-летний Йозеф Циппес, которому на второй месяц боев оторвало миной обе ноги. Имя Йозефа использовал в своих листовках Центральный союз немецких граждан иудейского вероисповедания, рекрутировавший добровольцев: «Единоверцы! Мы призываем вас отдать свой долг и силы нашему отечеству так, как это сделал малыш Йозеф Циппес».

Добровольно ушли на фронт и около 30 раввинов, ставшие капелланами, одним из которых был лидер движения Прогрессивного иудаизма Лео Бек. Сохранились фото тех или иных служб, проведенных в полевых условиях полковыми раввинами.

Та война стала первой для нового рода войск — авиации. 200 летчиков-евреев сражались за Германию в Первой мировой, 52 из них погибли. В десятке лучших немецких асов числится капитан Вильгельм Франкль, сбивший 19 самолетов и вошедший в историю как первый в мире пилот, уничтоживший противника в ночном бою. «Отчаянно храбр, страстно предан авиации, среди летчиков пользуется неограниченным авторитетом», — характеризовал Франкля командир эскадрильи. Удостоенный высшей награды кайзеровской Германии — ордена «За заслуги», 24-летний Вильгельм погиб в воздушном бою на северо-востоке Франции в апреле 1917-го. Более полувека спустя — 22 ноября 1973 года — имя лётчика-аса присвоили на торжественной церемонии 74-й эскадре истребительной авиации ФРГ.

Вильгельм Франкль Рудольф Бертольд Фриц Бекхардт

Капитан Рудольф Бертольд (44 победы) был седьмым в рейтинге германских асов Первой мировой.

Лейтенант Вилли Розенштейн одержал 9 побед, был ранен под Верденом, получил два Железных Креста и Рыцарский крест с мечами. Вилли часто летал со своим командиром эскадрильи — Германом Герингом, который, несмотря на конфликт с подчиненным на почве антисемитизма, дал тому отличную характеристику: «… прекрасный и мужественный летчик».

После войны Розенштейн стал хозяином аэроклуба, с трудом выехал из Германии в 1936-м и осел в Южной Африке, где готовил пилотов. Его сын — Эрнст — тоже стал летчиком, но уже Королевских ВВС Британии, и погиб 2 апреля 1945 года в воздушном бою.

Фриц Бекхардт начал войну рядовым пехотинцем, был награжден двумя Железными Крестами, в январе 1917-го добился перевода в авиацию, одержал 17 воздушных побед и дважды удостоился поздравлений от императора Вильгельма II. В 1935 году был арестован гестапо «за связь с арийской женщиной», освобожден из концлагеря в 1940-м по распоряжению Геринга, после чего выехал в Англию и вернулся на родину в 1950-м.

В общей сложности 35 тысяч немецких евреев наградили в ходе Первой мировой орденами и медалями, из них более тысячи — Железным Крестом. За кайзеровскую Германию отдали жизнь 12 тысяч иудеев — больше, чем погибло во всех арабо-израильских войнах.

Накал антисемитских настроений это, однако, не снизило. Поэтому летом 1918 года, сидя в землянках где-то на Марне, немецкие солдаты-евреи могли «наслаждаться» листовками: «Их (евреев) ухмыляющиеся лица видны повсюду, только не в окопах».

Плакат Имперского союза фронтовиков-евреев: «12000 еврейских солдат погибли за отечество на поле брани», 1920

Реакцией на эти беспочвенные обвинения стало создание в 1919 году Имперского союза фронтовиков-евреев, в который вступили 55 тысяч солдат кайзера. Остальное известно. С приходом к власти нацистов немногие оставшиеся в профессиональной армии евреи были оттуда уволены. Правда, в 1934-м — к 20-летию начала войны — был учрежден Почетный крест, которым рейхспрезидент фон Гинденбург награждал бывших фронтовиков и семьи павших воинов, в том числе и евреев — год спустя такое уже невозможно было представить. У некоторых потомков немецких евреев — ветеранов Первой мировой — еще сохранился этот крест — последнее свидетельство уважения к их военным заслугам.

Послевоенная история службы евреев в армии новой Германии весьма примечательна. Правительство ФРГ освободило всех жертв Холокоста и их потомков до третьего поколения от воинской повинности (обязательный призыв был отменен лишь в 2011 году). Тем не менее, евреи в Бундесвере служат. Подполковником запаса является раввин Вальтер Гомолка (урожденный католик, перешедший в иудаизм в 17 лет) — ректор колледжа имени Авраама Гейгера — реформистской раввинской семинарии в Потсдаме. Еще в 2005 году был назначен уполномоченный по контактам с военнослужащими — евреями.

«Сегодня мы делаем важное дело для наших солдат — евреев», — прокомментировала министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр решение федерального канцлера о введении института военных раввинов, подчеркнув, что это свидетельствует о приверженности властей развитию еврейской жизни в Германии.

Михаил Гольд, LB.ua

http://hadashot.kiev.ua/content/ravviny-v-nemeckoy-armii-horosho-zabytoe-staroe