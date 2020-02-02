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Поразительное видео — Австриец Фабио Вибмер показал Израиль в Youtube



Фабио Вибмер — профессиональный велогонщик, прославившийся во всем мире видеороликами экстремальных путешествий.

В этом ролике Фабио проезжает на велосипеде по просторам Израиля, подпрыгивая на склонах и выполняя трюка даже на стенах Старого города в Иерусалиме.

«Мне очень понравилось в Израиле, хотя я и не знал, чего мне ожидать от этой страны, — говорит Фабио. — Я был удивлен, насколько все здесь круто. Больше всего мне понравилось огромное разнообразие интереснейших мест на такой маленькой территории», — восхищается он.

Category: Израиль, Новости ﻿
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