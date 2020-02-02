Февраль 2nd, 2020

Поразительное видео — Австриец Фабио Вибмер показал Израиль в Youtube





Фабио Вибмер — профессиональный велогонщик, прославившийся во всем мире видеороликами экстремальных путешествий.



В этом ролике Фабио проезжает на велосипеде по просторам Израиля, подпрыгивая на склонах и выполняя трюка даже на стенах Старого города в Иерусалиме.



«Мне очень понравилось в Израиле, хотя я и не знал, чего мне ожидать от этой страны, — говорит Фабио. — Я был удивлен, насколько все здесь круто. Больше всего мне понравилось огромное разнообразие интереснейших мест на такой маленькой территории», — восхищается он.