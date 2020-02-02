Полиция Британии попросила помочь с поисками владельца Кольца Всевластия,

Полиция Северного Йоркшира (Великобритания) в своем фейсбуке попросила помочь с поисками владельца Кольца Всевластия, которое обнаружили вместе с вещами, украденными из дома в Йорке .Полицейские не поняли, что перед ними, и поплатились за это десятками тысяч комментариев (на момент выхода материала их было больше 35 тысяч) — в основном, разумеется, с остротами про «Властелина колец» и гифками из одноименной трилогии Питера Джексона
Пожалуй, если бы кольцо нашла полиция любого другого графства Англии, было бы не так смешно
Но, во-первых, Йоркшир звучит почти как Шир, страна хоббитов, придуманная Джоном Толкином. «СЕВЕРНЫЙ ЙОРКШИР! БЭГГИНС!» — написал пользователь Dirk Langeveld, отсылая к этому:
Во-вторых, Йоркшир — родина Шона Бина, сыгравшего Боромира в «Братстве кольца», первом фильме трилогии. Он недавно появился в рекламе чайной компании — ролик, к слову, тоже
фильм
«Теперь мы знаем, почему Боромир снялся в рекламе Yorkshire Tea. Он все еще охотится за кольцом», — пишет в комментариях Rosie Wentges
Полиция Кингстона откровенно поиздевалась над коллегами из Йоркшира: «Мы можем помочь! Думаем, что (один из) первоначальных владельцев — мистер Смеагол [имя Голлума]. Когда-то он жил неподалеку от Гладден Филдс у реки Андуин»
Leave a Reply