Почему распался брак Антонио Бандераса и Мелани Гриффит

Иногда казалось, что они были просто созданы друг для друга, красавец Антонио Бандерас и невероятная Мелани Гриффит. Богатые, знаменитые и счастливые, они на протяжении 18 лет разрушали все стереотипы и постоянно говорили о своей неугасающей страсти, которая позволяла им преодолевать все проблемы и находить выход из самых трудных ситуаций. Однако спустя 18 лет и этот звёздный брак закончился разводом.

Её родители расстались, когда Мелани не было ещё и пяти лет. Её мама, Типпи Хедрен, была одной из хичкоковских блондинок, она усиленно строила карьеру и свою личную жизнь. Несомненно, дочь она любила, однако времени на её воспитание у актрисы было не так много.

Мелани часто была предоставлена сама себе, а потому со всеми прелестями свободной жизни познакомилась довольно рано. Алкоголь, наркотики, мужчины, — всего этого в жизни юной Гриффит было предостаточно. Она была совсем не похожа на свою сдержанную и холодную маму. Впрочем, однажды Мелани даже заявила, будто на самом деле её родной матерью является Мэрилин Монро.

Мелани Гриффит. / Фото: www.pinimg.com

По признанию актрисы, она слишком торопилась повзрослеть и к 14 годам уже отчаянно хотела иметь мужа и детей. Почему-то замужество для Мелани, уже активно снимавшейся в то время в кино, было овеяно ореолом романтичности. Невероятно привлекательной казалась ей перспектива заботы о муже и даже воспитания детей.



Мелани Гриффит и Дон Джонсон. / Фото: www.24smi.org

В 19 она вышла замуж в первый раз, но её брак с актером Доном Джонсоном, который был старше Мелани на 7 лет, распался спустя всего полгода. Во второй раз она решила связать себя узами брака лишь в 24 года. Семья с актёром Стивеном Бауэром официально существовала 8 лет, хотя на самом деле супруги расстались гораздо раньше. Не помогло скрепить семейный союз и рождение сына Александра в 1985 году.

Мелани Гриффит и Стивен Бауэр. / Фото: www.probomond.ru

Мелани Гриффит уже в то время страдала от алкогольной и наркотической зависимости. После курса реабилитации она восстановила отношения со своим первым супругом и даже вышла за него замуж во второй раз за несколько месяцев до появления на свет их дочери Дакоты. И снова за романтическим периодом последовал период охлаждения, очередная попытка примирения и окончательный разрыв. Ещё до официального развода в её жизни появился настоящий испанский мачо.

Антонию Бандерас

Антонио Бандерас в детстве. / Фото: www.nigiwasu.com

В детстве Антонио Бандерас, родившийся в семье офицера полиции и школьной учительницы, грезил о карьере футболиста. Но перелом ноги, полученный в 14-летнем возрасте, заставил Антонио искать другой путь к славе, и он всерьёз увлёкся театром, а затем стал мечтать о том, как станет знаменитым актёром.

Антонио Бандерас и Ана Леса. / Фото: www.pinimg.com

Он стремительно шёл к своей цели и очень быстро стал одним из самых популярных актёров. О его романах уже тогда ходили легенды, девушки были готовы на многое за каплю внимания обаятельного испанца. Но он, женившись на актрисе Ане Лесе в конце 1980-х, разбил сердца многих своих поклонниц.

Антонио Бандерас. / Фото: www.jj-tours.ru





Но переезд в Голливуд со временем поставил крест на семейной жизни актёра. Его супруга не захотела жить в Америке и вернулась в Испанию. Избежать развода и сохранить свои чувства на расстоянии им не удалось. Тем более, что в его жизни уже была Мелани.

Страсть на грани нервного срыва

Кадр из фильма «Двое – это слишком». / Фото: www.gazeta.pl

Впервые Антонио Бандерас увидел Мелани Гриффит ещё в 1989 году на церемонии вручения премии «Оскар». В то время он не мог даже мечтать об этой успешной красавице. Но судьба предоставила ему шанс познакомиться с актрисой спустя шесть лет во время совместной работы над фильмом «Двое – это слишком».

В их роман, казалось, не верил никто. Зрители думали, что они просто таким образом делают рекламу фильму. В прессе постоянно появлялись их фотографии. Они держались за руки, смотрели друг на друга влюблёнными глазами, целовались… Но им всё равно не верили.

Мелани Гриффит и Антонио Бандерас. / Фото: www.forum.ge

Антонио Бандерас, комментируя свои отношения с Мелани, был весьма осторожен и говорил о том, что не знает, как долго продлится их роман. Просто он счастлив здесь и сейчас.

Когда все формальности с бракоразводными процессами Мелани и Антонио были улажены, влюблённые расписались втайне от всех 14 мая 1996 года в Лондоне. Спустя четыре месяца на свет появилась их дочь Стелла.

Антонио Бандерас оказался образцовым мужем и отцом. Несмотря на то, что в их семье периодически кипели страсти, он был терпелив и нежен, неустанно устраивал Мелани в клиники, где она раз за разом проходила курс лечения по избавлению от наркотической зависимости. С дочерью он не только играл, но менял ей памперсы, варил каши и посвящал ей всё свободное время.

Мелани Гриффит и Антонио Бандерас с дочерью Стеллой. / Фото: www.womanadvice.ru

Журналисты постоянно писали о предстоящем разводе звёздной пары, а они оставались вместе долгие 18 лет. И, кажется, были счастливы несмотря ни на что. Они отчаянно ревновали друг друга и закатывали скандалы по этому поводу. Их жизнь была похожа на бразильский сериал. Антонио периодически уходил из дома, хлопая дверью, но неизменно возвращался, потому что любил её.

Мелани Гриффит и Антонио Бандерас. / Фото: www.elle.ru

Мелани закатывала ему истерики, пыталась бороться с его пристрастием к азартным играм, грозилась бросить его, если он ещё раз сядет за игорный стол, но при этом всегда была рядом и с удовольствием принимала роскошные букеты, которые приносил ей Антонио, когда она проходила очередной курс лечения от наркотиков.

Но летом 2014 года Мелани Гриффит подала на развод, указав причиной расставания «непримиримые противоречия». Кажется, взаимная ревность и постоянная жизнь на пике страстей и на грани нервного срыва привели их, в конце концов, к расставанию.

Мелани Гриффит и Антонио Бандерас. / Фото: www.digitalag.ro

Им удалось пройти через бракоразводный процесс без скандалов и некрасивого выяснения отношений, и даже сохранить добрые отношения. Антонио Бандерас по решению суда ежемесячно выделяет приличную сумму Мелани Гриффит и неизменно в своих интервью говорит о том, что Мелани осталась для него «прекрасным созданием». И добавляет: «Любил, люблю и буду любить».

После их развода прошло уже почти пять лет, а поклонники пары всё ещё надеются на их воссоединение. Ведь у Мелани Гриффит уже был опыт повторного замужества с одним и тем же мужчиной. Возможно, им просто был нужен длительный отдых от того накала страстей, в котором они жили.

Антонио Бандерас удивительно органичен на экране, играет ли он роль мачо или предстаёт в образе учителя танцев в фильме «Держи ритм»

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/010220/45350/