Февраль 2nd, 2020

Памела Андерсон в панике сбежала от своего мужа через 12 дней после свадьбы

Памела Андерсон и Джон Питерс

Недолго продлился брак 52-летней модели Памелы Андерсон и 74-летнего продюсера Джона Питерса. Сначала актриса удивила поклонников внезапной свадьбой, а теперь — таким же неожиданным расставанием с возлюбленным.

Меня тронуло, как вы тепло отнеслись к моему с Джоном союзу. Мы были очень благодарны за вашу поддержку. Мы решили провести некоторые время раздельно, чтобы проанализировать то, что мы хотим от жизни и друг от друга. Жизнь — это путешествие, а любовь — это процесс. Помня об этом, мы решили отложить оформление свидетельства о браке и довериться этому процессу. Спасибо, что уважаете нашу личную жизнь,

— заявила вчера Андерсон.

Памела и Джон, для обоих из которых этот брак стал пятым, поженились в Малибу в частном порядке. Пара уже знакома несколько десятков лет, а когда-то между ними и вовсе был короткий роман. Недавно они возобновили свои отношения, но, как видно, и они оказались краткосрочными.

Памела Андерсон и Джон Питерс