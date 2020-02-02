Февраль 2nd, 2020

Особенности строительства бани из бруса

Каждый владелец загородного дома рано или поздно приходит к тому, что нужно строить частную баню. Во-первых, это полезно для здоровья, во-вторых — отличное времяпрепровождение с друзьями за чашечкой пенного. А если построить двухэтажную баню в коммерческих целях, то можно еще и неплохо заработать. Выбирая материал для строительства, мы бы рекомендовали отдать предпочтение брусу. Интересные проекты бань под ключ есть на сайте https://www.terem-pro.ru/catalog/bani/.

Фундамент для бани

Здесь многое зависит от климатических особенностей вашего региона и конкретного участка для строительства. На какой глубине пролегают подземные воды? Какова глубина промерзания грунта? И так далее. Большинство строительных организаций предлагают делать под печь отдельный фундамент, но, на наш взгляд, это нецелесообразно. Даже самая современная баня, предполагающая вынос бака в мойку, с загруженной каменкой все равно не будет весить больше 200 кг. Усилить пол под печью — правильное решение, а вот сооружать отдельный фундамент необходимости нет.

Оптимальный размер

Как показывает практика, для частного использования бани одной семьей достаточно строить каркас 6 на 4 метра. В таком помещении поместится не только парилка, но и полноценная мойка, а также мини-комната отдыха. Если вы любите принимать гостей и устраивать шумные застолья на 6 и более человек, тогда лучше обратить внимание на каркасы побольше, чтобы всем хватило места в вашей парилке. Искусственно расширить пространство бани можно, пристроив террасу для летних посиделок.

Что насчет усадки?

Так как мы строим баню из дерева, вы должны понимать, что усадка неизбежна. Приступать к внутренней отделке рекомендуем не ранее, чем через 8-9 месяцев после возведения каркаса бани. По мнению большинства строителей, за первый год происходит максимальный процент усадки основания (до 70%). Если построить баню и сразу начать ее топить, то из-за влажности/пара/разницы температур в парилке и комнате отдыха брус совершенно точно начнет «крутить».

Окна и двери

Маленькие окна в бане ставят не от нехватки денег, а чтобы лишний раз не выпускать из нее тепло. Современные технологии строительства бань под ключ позволяют не заморачиваться на теплопотерях, ставя хоть панорамные окна, но мы бы все равно рекомендовали максимально сократить количество «мостиков холода» в вашей постройке.