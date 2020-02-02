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Израиль не пустил в страну группу китайцев и отправил их на самолете в Россию

© СС0 Public Domain

Власти Израиля отказались пустить в страну рейс из России с 35 гражданами Китая и выслали их обратно в Москву.

По данным агентства Ynet, китайцы прилетели в Тель-Авив в субботу утром на самолете компании «Аэрофлот».

Один из пассажиров рассказал, что появление группы граждан Китая на борту вызвало панику, многие грозили покинуть самолет. Двое пассажиров в итоге вышли, и лайнер вылетел в Москву с опозданием на два часа.

Ранее сообщалось, что число зараженных новым коронавирусом в Китае достигло 14,5 тыс. человек, умерли 304.

Tags: | Category: Израиль, Новости, Россия ﻿
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