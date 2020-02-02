Февраль 2nd, 2020

Истории самых неромантичных отношений звезд

Они красивы, популярны и влюблены, но… Далеко не всем звездным парам можно позавидовать. Некоторые романы знаменитостей вызывают у нас сочувствие, да и сами звезды не любят о них говорить. Мы вспомнили 10 скандальных пар Голливуда, которые, к счастью, расстались.

Рианна и Крис Браун







Отношения Рианны и рэпера Криса Брауна начались в 2008 году. Артисты выглядели влюбленными и счастливыми, однако, по воспоминаниям Брауна, они дрались почти каждый день. 8 февраля 2009 года Браун избил Рианну. В тот вечер пара выпила. Сев в машину с Брауном, певица увидела у него SMS от бывшей девушки. «Она начала кричать, что ненавидит меня. Ударила меня несколько раз, и я разбил ей губу. Она сплюнула кровь мне в лицо, что меня вообще лишило рассудка…» По результатам экспертизы, Крис нанес Рианне множество сильных ударов по лицу и голове, а затем бил около автомобиля ногами, практически доведя до бессознательного состояния. Брауна осудили на пять лет условно и назначили 1400 часов исправительных работ. В 2012 году Рианна вернулась к музыканту. Она заявила, что любит Криса, и артисты даже записали дуэт Birthday Cake, но через несколько месяцев пара вновь распалась.

Джонни Депп и Эмбер Херд











Три года назад мы обсуждали скандальный развод Эмбер Херд и Джонни Деппа. Брак актеров продлился всего 15 месяцев, после чего Эмбер обвинила мужа в алкоголизме и домашнем насилии. Джонни все отрицал, но суд обязал его выплатить бывшей жене $7 миллионов и отдать два автомобиля из его автопарка. Два года сам Джонни Депп не давал комментариев, но в недавнем интервью британскому GQ 55-летний актер рассказал о ситуации. По признанию Деппа, он молчал, так как был уверен, что его все равно затравят, поэтому предоставил разбираться с этим адвокатам. Однако, по словам Деппа, он не избивал бывшую жену. Представители актрисы назвали слова актера ложью и позором.

Мадонна и Шон Пенн











В 1985 году певица встретила актера Шона Пенна и влюбилась с первого взгляда. В том же году пара поженилась, и спустя пару месяцев их брак в прессе начали называть адским. Еще в детстве мать водила Пенна на психологические курсы по самоконтролю, а с годами его агрессия усугубилась алкоголизмом, что Мадонна почувствовала на себе — в прямом смысле. В июне 1987 года Шон избил Мадонну бейсбольной битой по голове, а в 1989 году он связал руки певицы шнуром от лампы, после чего девять часов издевался над женой. В полицейском отчете было написано: «Он пил алкоголь из бутылки, избивал свою жертву, мочился на нее. Затем, оставив певицу связанной, Шон удалился за очередной порцией алкоголя, а вернувшись, продолжил истязания, совершая насильственные половые акты в извращенных формах, а когда он ослаб и уснул, Мадонна освободилась от проводов и поехала в полицию». Однако, подав на развод, Мадонна забрала заявление, а спустя 3 года назвала Пенна своей главной любовью. А прошлой весной и сам Пенн признался, что все еще любит бывшую жену.

Кайли Дженнер и Тайга











На протяжении двух лет влюбленные расставались и мирились, но в мае 2016 года Кайли окончательно ушла от Тайги из-за его измен. К тому же Кайли почти полностью обеспечивала бойфренда, погрязшего в долгах. «Она зарыла голову в песок и отказывалась верить в то, что он ей постоянно изменял. Он уверял ее, что хранит верность. В итоге она наняла частного детектива, который следил за Тайгой месяцами и раздобыл доказательства его измен. Теперь Кайли считает, что Тайга изменил ей по крайней мере с сотней девушек», — рассказывали близкие Дженнер после расставания. Сразу после разрыва Кайли Дженнер начала встречаться с рэпером Трэвисом Скоттом, от которого в прошлом году родила дочь.

Брэдли Купер и Дженнифер Эспозито











Пара тайно поженилась в 2006 году и также тихо развелась через четыре месяца. Однако актеры не смогли расстаться мирно и до сих пор нелестно отзываются друг о друге. Брэдли Купер неохотно вспоминает свой пока единственный законный брак: «Нам просто не нужно было жениться. Хорошо, что мы оба это осознали». А Дженнифер в книге «Путь Дженнифер» достаточно открыто назвала своего бывшего «дерзким и высокомерным мастером манипуляций», при этом ни разу не назвав актера по имени. Что именно произошло между бывшими супругами, неизвестно.

Мелисса и Джереми Микс











В 2016 году «самый красивый преступник» вышел из тюрьмы знаменитостью. Джереми Микс привлекался за воровство и мошенничество, нападение и хранение оружия, но стал звездой не в криминальном, а в модном мире. Когда фото Микса с задержания распространились в Сети, бывшему уголовнику предложили множество контрактов. У Джереми была жена, которая вместе с тремя детьми ждала его из тюрьмы и поддерживала на протяжении восьми лет брака. Но летом 2017 года папарацци застали Микса на яхте вместе с дочерью владельца бренда TopShop Хлоей Грин, после чего Джереми подал на развод. «Хлоя знала, что он женат. Какая женщина поступит так с другой женщиной? Да, мой брак не был совершенным, но я думала, что его можно спасти. А теперь они уничтожили весь мой мир. Мое сердце разбито. Конечно, я злюсь на нее. Это непростительно. И на Джереми я сержусь тоже. Кто-нибудь из них подумал, как это повлияет на детей?» — рассказала Мелисса. Летом прошлого года Хлоя Грин родила от Джереми Микса сына.

Мел Гибсон и Оксана Григорьева











В 2006 году актер ушел от жены Робин Мур и семерых детей (пара прожила в браке 26 лет) к русской пианистке Оксане Григорьевой. В 2009 году у пары родилась дочка Люсия, но спустя год после ее рождения Григорьева обвинила Мела Гибсона в домашнем насилии. Актер избивал женщину, оскорблял и угрожал ей расправой. Суд запретил актеру приближаться к Оксане и ребенку, приговорил к трем годам тюрьмы условно и к штрафу. Кроме того, Гибсона обязали выплачивать Григорьевой компенсацию, но актер прекратил выплаты, когда Григорьева упомянула Гибсона в интервью, нарушив договор о неразглашении. Лишь три года назад Гибсон согласился выплачивать алименты в размере $30 тысяч ежемесячно.

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн











Бритни и Кевин поженились в 2004 года, когда певице было всего 22 года. Отношения Бритни и ее танцора казались идеальными, пока не выяснилось, что у Федерлайна есть двухлетняя дочь от его бывшей девушки Шэр Джексон. Более того, Шэр была беременна их вторым ребенком, когда Кевин закрутил роман со звездой. Саму Бритни это не смутило. Проблемы в браке начались во время первой беременности Бритни. В сентября 2005 года родился Шон Престон, и тогда же появились первые слухи о разводе, но ровно через полгода Бритни объявила, что снова ждет ребенка. Через год после появления Шона певица родила второго сына, а еще через пару месяцев подала на развод. Расставание сломило Спирс. Бритни попыталась лечь в клинику для лечения алкоголизма, но, не проведя в больнице и дня, вернулась в Лос-Анджелес и обрила голову. Развод сопровождался громкими судебными разбирательствами, требованием Федерлайна оставить опеку за ним и назначить алименты в размере $20 тысяч. Суд встал на сторону танцора, когда Бритни провалила очередной тест на наркотики. Прошлой весной Федерлайн потребовал от бывшей жены увеличить алименты в три раза. Он объяснил это тем, что из-за возраста зарабатывает меньше и не может заниматься танцами на профессиональном уровне. Дети растут, их потребности тоже. Чтобы не возрождать конфликт, Спирс пошла на уступки.

Чарли Шин и Дениз Ричардс











Чарли Шин и Дениз Ричардс поженились в 2002 году. В браке актриса родила дочерей Сэм и Роуз, а в 2006 году пара рассталась. Дениз так устала от пьянства и тирании мужа, что подала на развод, будучи беременной вторым ребенком! Девочки остались жить с мамой, а в декабре 2012 года Ричардс временно взяла под опеку и сыновей-близнецов Чарли Шина от его третьей жены, актрисы Брук Мюллер. Причиной послужило то, что после очередной передозировки Брук отправилась на реабилитацию, а Шин был не готов взять на себя ответственность за воспитание детей. После развода Шин называл Дениз террористкой и худшей матерью на свете. К тому же, по словам актрисы, бывший муж угрожал расправой не только ей, но и девочкам. А в 2015 году стало известно о ВИЧ-положительном статусе Шина… Потеряв работу и репутацию, актер оказался на грани разорения и сократил выплаты бывшим женам.

Роб Кардашьян и Блэк Чайна











Пожалуй, это самая скандальная пара реалити-семейства Кардашьян-Дженнер. В начале 2016 года Роб Кардашьян, единственный сын Крис Дженнер и покойного адвоката Роберта Кардашьяна, начал встречаться с бывшей стриптизершей Блэк Чайной. Через несколько месяцев модель забеременела и родила дочь Дрим, но спустя месяц после рождения малышки молодые родители со скандалом разошлись. Оказалось, что Блэк Чайна изменяла Робу и признавалась друзьям, что хочет прославиться за его счет. После расставания Кардашьян выложил в Сеть ее переписки и обвинил молодую маму в наркозависимости. К тому же мужчина пожалел, что оплатил молодой маме липосакцию. «Удивлялись, как быстро она похудела после родов? Я заплатил 100 тысяч долларов за ее операцию и был рядом все это время. И угадайте, что она сделала потом? Ушла к другому мужику!» — писал Роб. Социальные службы считали Чайну эмоционально нестабильной, но все-таки оставили ребенка с ней, обязав Роба содержать дочь. Недавно мужчина обратился в суд с просьбой уменьшить алименты. Оказалось, что Кардашьян почти разорен. Он не может платить за собственный дом и переехал к матери.