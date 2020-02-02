Февраль 2nd, 2020

Гигантский суперробот попал в книгу рекордов Гиннеса (видео)

Prosthesis Furrion

Книга рекордов Гиннесса зарегистрировала четырехногий экзоскелет Prosthesis как самое большое такое устройство в мире. Экзоскелет, разработанный канадской компанией Furrion и ее основателем Джонатаном Типпетом, имеет зарегистрированную в книге рекордов высоту 3,96 метра, длину 5,1 метра и ширину 5,51 метра.

Экзоскелетом называют устройство, призванное восполнить утраченные функции человеческого тела или значительно расширить имеющиеся. Например, с помощью промышленных экзоскелетов люди могут передвигать большие по массе предметы или выполнять монотонную тяжелую работу без вреда опорно-двигательному аппарату.

Экзоскелет Prosthesis создан специально для создания и развития гонок на подобных устройствах (хотя других гоночных экзоскелетов пока не существует). Разработкой Prosthesis Типпет занимался на протяжении последних 13 лет. Впервые устройство было представлено в 2018 году. Тогда его высота была заявлена на уровне 4,57 метра. Утверждалось, что экзоскелет способен развивать скорость до 32 километров в час.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, масса экзоскелета составляет 1,6 тонны. Prosthesis сконструирован из хромолевых труб. В движение экзоскелет приводится двумя электромоторами через гидравлическую систему с усилием в 53,4 килоньютона. За питание электромоторов отвечает 96-вольтовая литий-ионная батарея емкостью 36 киловатт-час.