Февраль 2nd, 2020

Девушка Илона Маска Граймс рассказала зачем ей от него ребенок

В начале января стало известно, что 31-летняя канадская певица Граймс ждет ребенка от 48-летнего американского предпринимателя Илона Маска. Вчера исполнительница хита Oblivion опубликовала в инстаграме пост, в котором рассказала об осложнениях, которые у нее возникли на 25-й неделе беременности.

«Правда или нет?». Ха-ха. Ух ты, я начинаю плохо себя чувствовать. «Как ты справляешься с работой, будучи беременной?». Это довольно тяжелое испытание. У меня были осложнения в начале, второй триместр протекал нормально, но начались боли на 25-й неделе,

— написала она.

Как я справилась с этим? Честно говоря, мне кажется, что была ужасно плохо подготовлена, потому что мою беременность стали обсуждать. Я просто не понимала, во что ввязалась,

— добавила Граймс.

Затем 31-летняя знаменитость объяснила, что креативность — это ее сильная сторона, но «все физическое ей сложно дается».

Я эмоциональна и не всегда могу дать отпор онлайн-хейтерам. Но скоро выйдут мои новые альбомы, и мне нужно будет сюда вернуться. Не обращайте внимания на мои всплески эмоций, но было забавно читать: «Я даже не гуглил, беременна ты или нет, я был точно уверен, что нет, ахахах»,



— написала возлюбленная миллиардера.

Звезда также завела для будущего ребенка аккаунты в социальных сетях. Отвечая на вопрос одного из поклонников, она отметила, что профайлы будут закрыты от посторонних на тот период, пока ее дочь, которую она называет «нимфой войны», находится «в бета-модификации».

Граймс встречается с Илоном Маском с 2018 года. В мае того же года пара вместе появилась на красной дорожке Met Gala. Маск еще не прокомментировал новость, что он станет отцом в шестой раз. Граймс же опубликовала видеоролик с 3D-моделью ребенка: в ролике младенец с розовыми глазами голосом артистки говорит о надвигающемся апокалипсисе.