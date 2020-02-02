Февраль 2nd, 2020

Антонио Бандерас и Пенелопа Крус впервые снимутся вместе

Подробности проекта Competencia Oficial пока не разглашаются.

После фильма «Боль и слава» Педро Альмодовара, Антонио Бандерас и Пенелопа Крус вновь появятся вместе на большом экране.

Новый фильм будет называться «Competencia Oficial», а постановщиками выступят Мариано Кон и Гастон Дюпра.

Другие подробности проекта пока не разглашаются.

Напомним, что HBO презентовал трейлер мини-сериала «Заговор против Америки», снятого по одноименному роману Филипа Рота. В картине сыграли Вайнона Райдер, Джон Туртурро, Зои Казан, Ази Робертсон и другие.