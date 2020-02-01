Февраль 1st, 2020

Зеленский жаждет объяснений от областей по поводу цен на отопление

Президент Владимир Зеленский ожидает объяснений от местных властей Черновицкой и Николаевской областей об отсутствии уменьшения начислений за теплоснабжение в декабре.

«Заслушал отчет об уменьшении сумм в декабрьских платежках за теплоснабжение. Задача номер один — получить объяснения от местных властей Черновицкой и Николаевской областей, где для снижения начислений по непонятным мне причинам не было сделано ничего. Задача номер два — выровнять снижение до 25-30% во всех областях страны «.

Как видно из опубликованного на странице президента видео, во время совещания премьер Алексей Гончарук сообщил ему, что за декабрь люди в среднем получили от 5 до 35% меньшие платежки за теплоснабжение.

«У нас есть области, которые не отреагировали на наш сигнал и не воспользовались тем инструментом, который был предоставлен правительством — это Черновицкая и Николаевская. Решение о снижении платежек принимают предприятия. Они, как правило, находятся в коммунальной собственности. Где они принадлежат области, где чаще городу. То есть депутаты, мэр — это люди, которые ответственны за уровень платежек. Им не удалось убедить органы местного самоуправления «.

В то же время Гончарук добавил, что не все области «были в равных условиях», поскольку в некоторых областях тарифы уже были меньше ранее.