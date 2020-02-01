Февраль 1st, 2020

В новой «Русалочке» актеры будут темнокожими

Студия Walt DIsney приступила к подбору актрис, которые должны исполнить роли сестер Ариэль, главной героини игрового фильма «Русалочка», основанного на сказке Андерсена и ее знаменитой анимационной экранизации. Как сообщает со ссылкой на свои источники издание The Insider, поиск будет вестись исключительно среди «цветных артисток».

Также утверждается, что одной из возможных исполнительниц роли матери Ариэли считается Гугу Мбата-Роу, знакомая зрителям по фильмам «Излом времени» и «Парадокс Кловерфилда». Эта информация пока не получила подтверждения, поэтому может расцениваться лишь как слух.

Напомним, что саму Русалочку сыграет участница ритм-энд-блюз дуэта Chloe x Halle Холли Бэйли. Ожидается также, что в работе над картиной примут участие Джейкоб Тремблэ, Аквафина, Мелисса МакКарти, Хавьер Бардем и другие артисты. Съемки картины должны стартовать в апреле 2020 года. Точная дата премьеры еще не называлась, вероятнее всего, зрители смогут оценить новую «Русалочку» в 2021 году.

Отметим, что студия Walt Disney с разной степенью успешности снимает художественные фильмы на основе классических мультфильмов.