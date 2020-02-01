Февраль 1st, 2020

В Корее грандиозный секс-скандал среди молодых звезд поп-эстрады

Еще весной 2019 года в Южной Корее разразился большой секс-скандал. Тогда выяснилось, что корейском ночном клубе «Пылающее солнце» массово происходило сексуальное насилие над женщинами, которых предварительно опаивали наркотическими средствами. В этой истории оказались замешаны звезды k-pop, 30-летний Чон Джун-ен и 29-летний Чхве Джон-хун, которые занимались сексом с одурманенными девушкам и снимали процесс на видео, потом распространяя эти ролики в секретном групповом чате.

Еще в ноябре Чон Джун-ена и Чхве Джон-хуна получили наказание — шесть и пять лет тюремного заключения соответственно. Сейчас же появились новые подробности этого секс-скандала и причастных к нему людей. Речь идет о еще одной корейской поп-звезде, 29-летнем Ли Сын Хене, участнике одной из самых известных в мире корейских групп Big Bang, который выступал под псевдонимом Сынри. Молодой человек занимал должность пиар-директора того самого клуба «Пылающее солнце», но при этом отрицал свою причастность к секс-скандалу.

Ли Сын Хен (Сынри)

После длительного расследования, которое началось еще весной 2019 года, Ли Сын Хену наконец вынесли обвинительный приговор. Сынри было предъявлено обвинение за организацию преступной деятельности без заключения под стражу. Другие подробности судебного решения пока неизвестны — представители поп-звезды хранят молчание.

Весной прошлого года Сынри был вызван на допрос по этому делу, во время которого заявил, что вообще мало занимался делами клуба и уж тем более не является его менеджером. Позднее была обнародована переписка из секретного чата «Пылающее солнца», в которой Сынри просит одного из сотрудников клуба найти девушек для оказания клиентам секс-услуг. Тогда же выяснилось, что в деле также замешано несколько полицейских, которые покрывали это преступление — они также состояли в этом секретном чате.

Весной Сынри опубликовал в инстаграме пост, в котором заявил, что не имеет отношения к преступлениям, совершавшимся в клубе, а также сообщил поклонникам, что уходит из шоу-бизнеса. Новых постов с того момента на странице молодого человека не появлялось.

Я не хочу причинять вред людям, которые находятся вокруг меня. Во время расследования меня ненавидят и критикуют, называют врагом нации. Уйти из шоу-бизнеса — сейчас для меня это лучшее решение. Что касается дальнейшего расследования, я сделаю все, чтобы снять с себя все обвинения,

— сообщил Сынри в том самом посте.

Всего же из-за секс-скандала в клубе «Пылающее солнце», в котором в общей сложности замешано около 350 человек, пострадало более 1600 девушек. Известно также, что в заведении в проституцию вовлекались даже несовершеннолетние.